‘Rihanna bevallen van zoontje’

Zangeres Rihanna en rapper Asap Rocky hebben een zoon gekregen, schrijft TMZ donderdag. Het is het eerste kind van het stel, dat de zwangerschap in januari bekendmaakte. Hoe hun zoontje zal heten, is nog niet bekend.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ is hun zoontje afgelopen week geboren in Los Angeles.

Op sociale media circuleert er ook een foto van Rihanna waar ze borstvoeding geeft aan een baby, maar het is nog niet duidelijk of de baby op de foto van Rihanna is. Het koppel heeft zelf nog niet gereageerd. Ook is nog niet geweten hoe het kleintje zal heten.

Sinds de ster en partner Asap Rocky met een fotoshoot de zwangerschap wereldkundig maakten in januari, was duidelijk dat Rihanna niet van plan was op de materniteitsafdelingen te gaan shoppen. ‘Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, dacht ik bij mezelf: “Ik ga echt niet shoppen in de zwangerschapsafdeling’”, vertelde de 34-jarige zangeres in april aan Vogue. ‘Het spijt me - het is te leuk om je op te maken. Ik ben niet van plan om dat deel te laten verdwijnen omdat mijn lichaam verandert.’

De geboorte komt minder dan een maand nadat Asap Rocky, echte naam Rakim Mayers, werd gearresteerd toen hij terugkwam van vakantie in Barbados in verband met een niet eerder gerapporteerde schietpartij in november 2021. De politie van Los Angeles deed onderzoek naar de betrokkenheid van Mayers bij de schietpartij.

Foto: BELGAIMAGE