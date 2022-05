Arbeidsdeal bezorgt De Croo gênant applaus

Open VLD en CD&V eisen een snelle integrale uitvoering van de arbeidsdeal, maar krijgen daarvoor enkel applaus van oppositiepartij N-VA. Dat is gênant voor premier De Croo.

‘U heeft een meerderheid, alleen is het niet de uwe.’ N-VA-fractieleider Peter De Roover gooide donderdag tijdens het kamerdebat nog wat extra zout in de wonde nadat bleek dat binnen Vivaldi niet iedereen even enthousiast de arbeidsdeal wil uitvoeren. Die ligt sinds dinsdag terug op het bord van de federale regering nadat vakbonden en werkgevers een compleet verdeeld advies afleverden. Daarin speelt de klassieke tegenstelling: de vakbonden vinden dat de werknemers onvoldoende bescherming krijgen en de werkgevers dat de bedrijven met te veel extra kosten en administratieve lasten opgezadeld worden.

Tokkelen op smartphone

Open VLD verwacht dat de arbeidsdeal snel integraal wordt uitgevoerd. ‘Er is een mooi pakket maatregelen afgesloten. Voldoende mensen die werken, is de beste garantie voor de sociale zekerheid. Ik kan mij niet inbeelden dat wie sociaal voelend is, dit niet wil uitvoeren’, zei Kamerlid en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert (Open VLD). Een sneer naar de PS, waar de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, al liet verstaan de arbeidsdeal toch nog wat te willen aanpassen. Het leverde hem applaus op vanaf de liberale banken, CD&V én (met ironie) van oppositiepartij ­N-VA. De socialisten en groenen keken voor zich uit of tokkelden wat op hun smartphone, maar applaus kwam er niet. Hetzelfde scenario speelde zich af toen Nathalie Muylle voor CD&V een bijna identieke boodschap bracht.

• Langverwachte arbeidsdeal blijft Vivaldi kwellen.

‘Staat u aan de kant van uw voorzitter Lachaert of van de PS?’, vroeg De Roover dan ook aan premier Alexander De Croo (Open VLD). ‘Over de arbeidsdeal zal gestemd worden voor het zomerreces, rekening houdend met de commentaren van de Raad van State én de sociale partners’, zei De Croo, waarmee hij minstens laat uitschijnen dat aan de deal nog gemorreld kan worden. Als premier moet hij de kerk in het midden houden. Ondertussen preciseerde voorzitter Lachaert in Villa Politica nog eens wat hij bedoelde met zijn tussenkomst in de Kamer. ‘De arbeidsdeal uitvoeren is de enige optie’, zei hij. ‘Een woord is toch een woord? Ik ga ervan uit dat de PS-collega’s goed weten dat afspraken zijn gemaakt. Anders is er een huizenhoog vertrouwensprobleem.’

De liberalen tasten in het duister over wat de PS nu precies met de arbeidsdeal van plan is. Het is hun minister van Werk, Pierre-Yves Dermange, die het wetsontwerp opnieuw op de regeringstafel moet brengen vooraleer het verhuist naar het parlement. ‘Het zou toch cru zijn om een advies te vragen en er dan helemaal niets mee te doen’, luidt het op het kabinet-Der­magne. Daar wordt aan toegevoegd dat het niet de bedoeling is om ‘het evenwicht van de tekst te verstoren’. Maar het volstaat om één kaart uit het kaartenhuisje te trekken om het helemaal te laten instorten.

Miljarden euro’s steun

Bij Open VLD zit het vertrouwen in de PS op een dieptepunt na de persconferentie van de partij afgelopen maandag. De Franstalige socialisten legden toen miljarden euro’s steun voor de middenklasse op tafel. Ze liepen daarbij vooruit op het debat dat premier De Croo in de regering wil voeren over een nieuw koopkrachtpakket na advies van een expertengroep. Vooral de aanwezigheid van vicepremier en minister van Werk Dermagne op die persconferentie wekte wrevel. Vivaldi heeft leren leven met erg mondige partijvoorzitters die rond de regering zweven met verregaande voorstellen om hun partij op de kaart te zetten. Door de aanwezigheid van Dermagne maakt de PS duidelijk dat het hen menens is.

Het schouwspel in de Kamer maakte nog eens duidelijk dat Vivaldi dringend nood heeft aan een tweede adem, een nieuw groot akkoord. Dat besef leeft dat ook bij De Croo zelf. Hij zou broeden op een breed akkoord tegen het zomerreces, waarbij de grote lijnen van de begroting voor volgend jaar worden afgeklopt en knopen worden doorgehakt in grote dossiers als veiligheid, extra groene investeringen en pensioenen. Nog twee jaar stilstand is niet houdbaar.