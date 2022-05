Voor het eerst doen de apenpokken de ronde in Europa. De besmettelijke ziekte, waaraan 1 tot 4 procent van de patiënten overlijdt, komt uit Afrika. ‘We moeten alert zijn. Maar een explosieve verspreiding vrezen we vandaag niet.’

Op 7 mei werd in Londen een eerste geval van apenpokken vastgesteld bij een patiënt die in Nigeria was geweest, een land waar de ziekte endemisch is. Pas een week later gingen bij experts echt de alarmbellen ...