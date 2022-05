Alweer zwaar ongeval op E17: trucker in levensgevaar nadat hij inrijdt op file

Na de verkeersellende door een noodherstelling in Zwijndrecht was het donderdagmiddag rond 15 uur opnieuw prijs op de E17 richting Antwerpen. Ter hoogte van Haasdonk gebeurde een zware kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Dinsdag viel op die plaats ook al een dode nadat een bestelwagen geplet werd tussen twee vrachtwagens.

Een vrachtwagen met Belgische chauffeur merkte de file te laat op en reed achteraan in op een andere vrachtwagen uit Litouwen. De Belgische chauffeur zat lange tijd gekneld in zijn voertuig en de brandweer had een halfuur nodig om de man uit zijn cabine te bevrijden. Hij verkeert in levensgevaar. De andere chauffeur kwam er met de schrik van af en bleef ongedeerd.

De verkeersdeskundige van het parket komt ter plaatse voor onderzoek. Door het ongeval is donderdagnamiddag een rijstrook versperd. De uitvoegstrook van de oprit van Haasdonk op de E17 richting Antwerpen is eveneens afgesloten. Het ongeluk zorgde niet voor veel bijkomende file omdat het verkeer door de eerdere problemen al werd omgeleid via de N16 en de E34.

Eerder op de dag gebeurde er al een ongeval op de E17. Foto: ypw

Eerder op de dag gebeurde er al een ongeval op de E17 in Haasdonk, daarbij reed een bestelwagen achterin op een personenwagen. Niemand raakte daarbij echter gewond. De bestuurder van de bestelwagen merkte de file veel te laat op, maar kon op het laatste nippertje nog aan zijn stuur draaien waardoor het geen volle aanrijding was.