Congocommissie mag langer doorwerken

Het mandaat van de Bijzondere Commissie koloniaal verleden wordt verlengd tot eind december 2022. Het is de tweede verlenging van haar mandaat.

De tijd baart rozen, dat is alleszins het credo dat de Congocommissie lijkt te hanteren. De deadline van de commissie werd vorige week verlengd van juli 2022 naar het einde van het jaar. Daarmee haalt de commissie, althans tijdelijk, een van de hete ijzers uit het vuur. Zowel de experts die er al kwamen getuigen, als de parlementsleden zelf, vroegen zich al langer af hoe de commissie haar immense taak zou kunnen klaren binnen het voorziene tijdsbestek.

• ‘Congocommissie kan alleen slagen als politiek zichzelf overtreft’

De parlementaire onderzoekscommissie die zich moet buigen over het Belgische koloniale verleden ging in juli van 2020 van start. Het zou nog vijftien maanden duren alvorens het eerste werkdocument, een verslag van een tienkoppige groep experts, zou worden gepubliceerd. Door de coronacrisis bleken veel van de noodzakelijke archiefbezoeken onmogelijk.

681 pagina’s

Maar de opdracht – het koloniale verleden van België onderzoeken, alsook mogelijke verwerkingsprocessen en hedendaagse gevolgen van dat verleden in kaart brengen – kostte ook meer tijd dan verwacht. Het mandaat van de commissie werd in de aanloop van de publicatie al een keer met een jaar verlengd, nu komen daar nog een paar maanden bij. Uiteindelijk zou het verslag 681 pagina’s tellen.

• Congocommissie loopt vast op verslag van experts

De hoorzittingen gingen uiteindelijk eind oktober 2021 van start. Ondertussen zijn er al 70 sprekers gehoord tijdens luistersessies in het parlement onder begeleiding van drie experts. Die lijn zet de commissie nu verder. Met de verlenging van het mandaat worden de twee meest gevoelige aspecten van de commissie, het debat over herstel en het politieke debat, deels over het zomerreces getild.

Voorzitter Wouter De Vriendt reageert tevreden op de beslissing van zijn commissieleden: ‘Dit is een delicaat proces, dat tijd vergt en waarin zo veel mogelijk stemmen moeten worden gehoord. Deze beslissing bewijst dat de politieke fracties vertrouwen hebben in de aanpak van onze commissie en geloven in het belang van onze opdracht om het koloniaal verleden van ons land kritisch te evalueren. Alle experten waren het erover eens dat deze verlenging noodzakelijk was om het werk tot een goed einde te brengen, de eerdere deadlines waren te strak.’