Zelfs met ultrasnelle Tesla-laders loopt België nog een inhaalrace

Tesla heeft woensdag negen van zijn veertien Belgische snellaadstations opengesteld voor andere merken. Met 141 individuele laadpunten (waarvan 58 in Vlaanderen) wordt de Amerikaanse constructeur van elektrische wagens in een klap de grootste uitbater van publieke snelladers in België, vóór het Duitse Ionity en het Nederlandse Fastned, die elk iets meer dan 40 publiek toegankelijke laadpunten hebben in België (zie kaart).

Tot nog toe behield Tesla zijn zogenaamde ‘superchargers’ voor aan de eigen bestuurders. De laders hebben een vermogen tot 250 kilowatt, waardoor minder dan een halfuur laden volstaat om opnieuw honderden kilometers ver te rijden – al kan niet iedere wagen zo’n laadvermogen aan. Bij een gewone laadpaal (met 22 kW laadvermogen) kan dat zo’n zeven uur duren. Daartegenover staat dat EV-bestuurders bij Tesla wel (veel) meer betalen: zo’n 70 eurocent per kilowattuur.

Tesla stelde vorig jaar al in Nederland zijn laadnetwerk open voor andere merken, en ondertussen loopt het proefproject ook in Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk en Zweden, waardoor het bedrijf van Elon Musk met 2.900 punten ook Europees de grootste uitbater van publieke snellaadstations is geworden. Het gaat dan over heel snelle laders met een vermogen van meer dan 150 kilowatt. Laadpunten tussen 22 en 150 kW worden ook als snelladers bestempeld, maar laden te traag om, bijvoorbeeld, naast een snelweg te installeren.

• Ultrasnellader verovert snelwegparking

Gejuich

Jochen De Smet, de voorzitter van sectorfederatie EV Belgium, noemt de beslissing van Tesla een belangrijke stap. ‘Het bedrijf heeft strategische locaties in handen én een uitgebreid internationaal netwerk’, zegt hij. ‘Vooral voor bestuurders die lange afstanden moeten afleggen, en bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk willen rijden, heeft dit een grote impact. Het was een ontbrekende schakel en legt de drempel om elektrisch te rijden opnieuw lager.’

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) past dit dan weer ‘perfect’ in de doelstelling om tegen 2025 35.000 publieke laadpunten in Vlaanderen te hebben, zei ze in De Tijd. En ook de Brusselse regering maakte vandaag bekend dat ze een half miljoen euro vrijmaakt om de uitrol van laadpalen in publieke parkings te versnellen. Tegen 2035 wil de hoofdstad 22.000 openbaar toegankelijke laadpalen hebben.

Maar ondanks die plannen hinkt de uitrol van openbare laadinfrastructuur hier ver achterop tegenover de buurlanden, bleek uit een studie van ACEA, de Europese vereniging van autoconstructeurs, vorig najaar. Nederland (dat op dat moment 66.665 publieke laadpunten had), Frankrijk (45.751) en Duitsland (44.538) zijn goed voor 70 procent van de openbare laders in de EU. En waar België (met 8.481 laadpunten) volgens de studie gemiddeld iets meer dan vijf publieke laadstations per honderd kilometer had, waren dat er in Nederland net geen 50.

• Auto opladen: tegen welke prijs?

De oprit van Belgen

Dat verschil is groot, maar de vergelijking gaat niet op, zegt Jochen De Smet. ‘In Nederland is de nood aan openbare laadpunten veel groter. Belgen hebben veel vaker thuis een oprit, waardoor ze makkelijker thuis kunnen laden.’

Publiek laden zal volgens EV Belgium goed zijn voor slechts 20 procent van alle laadbeurten. Toch is het een enorme uitdaging om de nodige infrastructuur te voorzien op het publieke domein, als de omschakeling naar elektrische wagens nog versnelt, zegt De Smet. ‘Zeker in stedelijke omgevingen, waar inwoners minder mogelijkheden hebben voor een eigen laadpaal te installeren.’

De situatie verschilt sterk van gewest tot gewest, zegt de Belgische autofederatie Febiac. ‘In Vlaanderen is de situatie betrekkelijk goed’, aldus woordvoerder Christophe Dubon. ‘De doelstelling om langs de hoofdwegen iedere 25 kilometer een snellaadstation te hebben, lijkt gehaald te zullen worden.

Maar het grootste probleem zijn het Brusselse en Waalse Gewest, waar bijna geen snelladers zijn. In Brussel worden geen ultrasnelle laders voorzien in de aanbestedingen en in Wallonië laten de beslissingen en uitvoeringen op zich wachten, aldus Febiac. ‘Terwijl je echt een mix van snellaadinfrastructuur en traagladers nodig hebt om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken’, besluit Dubon.