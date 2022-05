Stefano Oldani bezorgt Alpecin-Fenix tweede ritzege

Stefano Oldani (24) won de twaalfde rit in de Giro, van Parma naar Genova. De Italiaan van Alpecin-Fenix klopte medevluchter Lorenzo Rota in een sprint met drie. Gijs Leemreize werd derde. Voor het team van de broers Roodhooft is het na de winst van Mathieu van der Poel in de openingsrit al de tweede triomf. Juan Pedro Lopez blijft leider.

Na een geanimeerd begin raakten uiteindelijk 22 renners in de vlucht. Daarbij Mathieu van der Poel en twee ploegmaats van Alpecin-Fenix: Oscar Riesebeek en Stefan Oldani. De anderen: Andrea Vendrame (AG2R), Valerio Conti (Astana), Santiago Buitrago en Jasha Sütterlin (Bahrain), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Simone Consonni (Cofidis), Lorenzo Rota en Rein Taaramäe (Intermarché Wanty Gobert), Pacal Eenkhoorn en Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Michael Schwarzmann (Lotto Soudal), Will Barta (Movistar), Magnus Cort (EF-Education), Lucas Hamilton en Matteo Sobrero (BikeExchange), Nico Denz (DSM) en Baule Mollema (Trek-Segafredo).

Drie renners konden nog aansluiten: Luca Covili en Davide Gabburo (Bardiani) en Edoardo Zardini (Drone Hopper).

Op 50 km van de finish, op de klim La Colletta, ging Rota ervandoor. In de afdaling sloten Leemreize en Oldani aan. Daarna volgde meteen de De Valico di Trensasco, een stevige klim van 4,3 km aan 7,9 procent gemiddeld. Achter de drie leiders spatte het uit elkaar: finaal bleven ze met vier achtervolgers over: Buitrago, Kelderman, Hamilton en Mollema. Voor Van der Poel ging het te snel. Het viertal werkte goed samen, maar de drie leiders zagen ze niet meer terug.

In de sprint was Oldani nipt de snelste, voor Rota en Leemreize die in de slotkilometer nog vergeefs probeerde weg te komen. Voor de Italiaan is het zijn eerste profzege.