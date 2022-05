Kopecky sprint naar winst in openingsrit Ronde van Burgos

Lotte Kopecky heeft de openingsetappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Belgische kampioene haalde het in een sprint licht bergop overtuigend van de Tsjechische Tereza Neumanova en de Deense Emma Norsgaard. Kopecky mag vrijdag in de leiderstrui starten.

Na een maand zonder wedstrijden begon Kopecky donderdag in de Ronde van Burgos ter voorbereiding op haar twee volgende grote doelen: de Giro (30 juni - 10 juli) en de Tour de France (24 juli - 31 juli).

De heuvelachtige eerste rit in de Ronde van Burgos was meteen op maat gemaakt van de Belgische kampioene. In de laatste 50 kilometer maakte de wind redelijk wat slachtoffers in het peloton, maar uiteindelijk viel de schade mee.

Het kwam tot een sprint met toch nog een redelijk peloton. Licht bergop, spek naar de bek van Kopecky. Toen de Oost-Vlaamse overnam, kwam niemand nog in haar wiel. Oppermachtig zette ze de tegenstand op een paar lengten.

Opvallend detail: ze droeg donderdag niet haar Belgische kampioenentrui, maar voor het eerst de leiderstrui van de WorldTour. Dat klassement voert ze aan sinds haar tweede plaats in Parijs-Roubaix op 16 april.

Lees ook 05/04/2022 Hoe Lotte Kopecky uitgroeide tot absolute wereldklasse