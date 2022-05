Mijnwerkers na maand nog steeds vermist in Burkina Faso

Een maand na de overstroming van een zinkmijn in Burkina Faso hebben reddingswerkers geen mijnwerkers gevonden in de eerste overlevingskamer. De kans dat de acht vermisten nog leven, wordt steeds kleiner.

Op 16 april overstroomde de zinkmijn in het dorpje Perkoa, op zo’n 120 km ten westen van hoofdstad Ouagadougou. De meesten konden tijdigwegkomen toen de stortregens begonnen, maar acht mijnwerkers die meer dan 520 meter onder de grond aan het werk waren, bleven achter. De regen kwam heel onverwacht tijdens het droge seizoen. Daardoor brak een veiligheidsbarrière van de mijn, wat een overstroming veroorzaakte.

Een maand na de overstroming hebben reddingswerkers dinsdag eindelijk de eerste overlevingskamer bereikt, maar die bleek leeg te zijn. De kans dat de acht mijnwerkers de overstroming hebben overleefd, wordt zo steeds kleiner.

‘Dit is verschrikkelijk nieuws en we willen ons diepste medeleven betuigen aan de families en vrienden van onze collega’s in deze moeilijke tijd’, zei Ricus Grimbeek, de ceo van het Canadese bedrijf Trevali Mining Corp.

Niet bedoeld voor overstromingen

De families van de vermiste mijnwerkers hadden gehoopt dat hun geliefden de eerste overlevingskamer hadden gehaald. Die bevindt zich op 570 meter onder de grond en is gebouwd om mijnwerkers een veilige ruimte te bieden als er stenen vallen of giftige gassen ontsnappen. Voor overstromingen is de schuilplek eigenlijk niet bedoeld. Er is genoeg eten en drinken voor drie weken aanwezig en er is ook een leiding die zuurstof tot in de kamer kan brengen.

Nu blijkt dat de eerste overlevingskamer leeg is, vestigen de families hun hoop op de tweede kamer die zich helemaal onderaan de mijn bevindt op een diepte van 710 meter. Maar het kan nog enkele weken duren voordat de reddingswerkers die kunnen bereiken. Sommigen bereiden zich daarom voor op het ergste.

Technische moeilijkheden

De kans om nog overlevenden te vinden daalt elke dag. De families van de vermiste mijnwerkers willen weten waarom het zo lang heeft geduurd om de eerste kamer te bereiken. Trevali, het Canadese bedrijf dat de mijn uitbaat, wijst vooral naar de technische moeilijkheden van de reddingsactie.

De overstroming was zo hevig dat de weg naar de mijn werd weggespoeld, waardoor de reddingswerkers niet aan de mijn geraakten. Eenmaal de weg opnieuw was aangelegd, konden de duikers ook niet meteen naar de overlevingskamer duiken. Daarvoor moest eerst meer dan 55 miljoen liter water uit de mijn worden gepompt. In totaal stroomde zeker 165 miljoen liter door de ondergrondse gangen. Om er zeker van te zijn dat het veilig was om te duiken, moest het water ook nog worden onderzocht in een laboratorium.

Trevali is nu samen met de regering van Burkina Faso een onderzoek begonnen naar wat er fout is gelopen tijdens de overstroming. ‘We moeten begrijpen wat we moeten doen in de toekomst, zodat dit nooit meer opnieuw voorkomt’, zei Grimbeek. Zolang het onderzoek loopt, mogen de managers van de mijn het land niet verlaten.