De Australische premier Scott Morrison bracht woensdag een bezoek aan een voetbalclub in Devonport op het eiland Tasmanië. Hij werd uitgenodigd om een oefenmatch mee te spelen met de kinderen van de club. In al zijn enthousiasme is hij tegen een kind gebotst en vielen ze samen op de grond. Daarmee heeft hij zijn zelfverklaarde bijnaam ‘bulldozer’ waargemaakt. Niemand raakte gewond.