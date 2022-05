U heeft het vast zelf weleens voorgehad: uw smartphone maakt een onfortuinlijke val en u moet verder met een dikke barst in het scherm. U kunt dan een nieuw toestel kopen, maar er is ook een goedkopere oplossing: dankzij een doe-het-zelf-reparatiekit vervangt u het kapotte scherm voortaan gewoon thuis. Onze redacteur Cultuur en Media Dominique Deckmyn test in bovenstaande video met een setje van iFixit of dat wel zo eenvoudig is als het klinkt.