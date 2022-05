Redersfamilie Saverys bijt (voorlopig) in het zand bij Euronav

De eerste krachtmeting tussen de top van het Belgische scheepvaartbedrijf Euronav en zijn grootste aandeelhouder – de redersfamilie rond CMB-topman Alexander Saverys – is vanmorgen uitgedraaid in het voordeel van Euronav.

Ruim twee derde van de aandeelhouders stemde tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de beursgenoteerde olietankerrederij Euronav tegen de toetreding van vertegenwoordigers van de familie Saverys in de raad van bestuur. Alle drie de kandidaten die de redersfamilie naar voor had geschoven, werden weggestemd.

Dit manoeuvre had alles te maken met de uiteenlopende visies van de top van Euronav en zijn grootste aandeelhouder, Compagnie Maritime Belge (CMB), over de toekomst van de olietankerrederij. Euronav zelf ziet zichzelf nog heel wat jaren ruwe olie vervoeren over de wereldzeeën met schepen die weliswaar almaar zuiniger en CO 2 -arm of -loos varen. Het combineert dat met schaalvergroting. Begin april werd aangekondigd dat een principeovereenkomst is gesloten om samen te smelten met de Noorse olietankerreder Frontline.

Maar Alexander Saverys van CMB ziet geen heil in de vorming van zo’n ‘megatankerbedrijf’. Hij wil de olietankerreder daarentegen omvormen tot een ‘kampioen van de cleantech scheepvaart’. Waarbij niet alleen de schepen zelf vergroend worden maar ook de ruwe olie als lading ingeruild wordt voor zogenaamde ‘groene moleculen’ die gemaakt worden op basis van hernieuwbare energie.

Fusieproject

CMB dringt al maanden tevergeefs aan bij Euronav om daarover serieus de koppen bijeen te steken. Met een of meer vertegenwoordigers in de raad van bestuur zou CMB wellicht meer impact gekregen hebben op het reilen en zeilen van de olietankerrederij. Daar komt dus niets van in huis.

Of de top van Euronav nu ongehinderd zijn voornemen om te fuseren met het Noorse Frontline hard kan maken, is nog maar de vraag. De familie Saverys is immers almaar aandelen aan het opkopen. Het is nu al voor bijna 19 procent eigenaar van Euronav. Bovendien leerde de stemming over de kandidaat-bestuurders dat toch iets meer dan 30 procent van de aandeelhouders zich achter de voorstellen van CMB heeft geschaard.

Wanneer de aandeelhouders gevraagd zal worden om zich uit te spreken over het fusieplan tussen Euronav en Frontline is nog niet bekend. Maar het ziet er naar uit dat de fusiepartners er meer en meer rekening mee moeten houden dat de familie Saverys erin kan slagen om met een kwart van de aandeelhouders het fusieproject te blokkeren.