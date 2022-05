‘Mijn ouders dachten bij hun scheiding eerder aan zichzelf dan aan de kinderen’

Kinderen zijn bij echtscheidingen te vaak het... kind van de rekening. Vanaf twaalf jaar hoort de familierechter hen tijdens de procedure, maar dat is niet genoeg, vindt het Kinderrechtencommissariaat. Er moet een echt spreekrecht komen voor àlle kinderen, vinden ze daar. Hoe zien kinderen en familierechters dat? Kan het meer op kindermaat en wat moet dat kosten?





Audioreporter Piet Martens praat met twee jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. Tiddo (18) was elf toen zijn ouders scheidden. Hij werd nooit gehoord door de rechter en daar draagt hij nog altijd de gevolgen van. Yorn (19) is op eigen verzoek wel gehoord, maar daar schortte van alles aan. Het Kinderrechtencommissariaat heeft het hoorrecht voor kinderen nu onderzocht en komt met een waslijst aanbevelingen in een nieuw rapport. Familierechter Annelies Laureyssens bekijkt er al enkele en denkt luidop na over het kindperspectief bij echtscheidingen.

