Elon Musk worstelt met de Twitter-bots

Elon Musk ligt overhoop met Twitter, en dat heeft alles te maken met bots. Waar slaan we de ‘golden spike’, de grenspaal voor het Antropoceen?

Ransomware blijft een enorm probleem, en Europa heeft een plan. Bacteriën zijn nog interessanter geworden voor het gezondheidsonderzoek, ze kunnen nu ook hun reis door de darmen navertellen.

podcast@standaard.be

Journalisten Dominique Deckmyn, Pieter Van Dooren | Presentatie en redactie Marie Garré | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Niels De Keukelaere | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.