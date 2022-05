Jongeren opgepakt voor zware mishandeling man na ‘pedojagen’

In het Oost-Vlaamse Deinze is een man met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij met zijn auto tegen enkele geparkeerde voertuigen was gereden. Vermoedelijk was hij vóór dat ongeval het slachtoffer van zware slagen.

Het slachtoffer werd maandagavond met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog altijd in levensgevaar, zegt het Oost-Vlaamse parket. De man belandde in het ziekenhuis na een auto-ongeval, maar onderzoek wees uit dat hij voordien waarschijnlijk mishandeld was. Het parket heeft inmiddels zeven verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen, voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

Enkele betrokkenen beweren dat het om een uit de hand gelopen geval van ‘pedojagen’ zou gaan. Dat is een fenomeen waarbij iemand contact zoekt met pedofielen, om hen vervolgens aan te vallen. Het is nog onduidelijk of de man bij pedoseksuele activiteiten betrokken was. Mogelijk is het ‘pedojagen’ een drogreden en gaat het om zinloos geweld.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor de meerderjarigen en de jeugdrechter voor de twee minderjarigen. Woensdag werden twee meerderjarige verdachten voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Een derde verdachte werd na verhoor vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Donderdag werden de vierde en vijfde meerderjarige verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter.