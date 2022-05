Elke Weylandt: ‘Ik mis Wouter nog elke dag’

Het Giro-peloton rijdt vandaag met Wouter Weylandt in gedachten, want de Ronde van Italië keert voor het eerst sinds die fatale 9 mei 2011 terug naar de Passo del Bocco, de plek waar hij overleed. Een emotionele dag voor de familie Weylandt. ‘Het is niet ik had, maar ik héb een fantastische broer’, zegt zijn zus Elke.