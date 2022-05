Komt er na de ‘historische budgetverhoging’ voor Defensie nog meer geld tegen 2035? Als het van de groenen afhangt niet. En zelfs de PS, die de minister levert, ziet geen noodzaak om nu al de discussie aan te vatten.

De regeringskern buigt zich vandaag over de aankomende Navo-top, eind juni in Madrid. Al voor de oorlog in Oekraïne stond die gemarkeerd als bijzonder belangrijk, want de Navo zal er haar marsrichting ...