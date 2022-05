In een toespraak heeft oud-president van de VS George W. Bush per ongeluk de invasie van Irak ‘volledig ongerechtvaardigd en wreed’ genoemd, terwijl hij sprak over de invasie van Rusland in Oekraïne. Hij corrigeerde zichzelf onmiddellijk en stak de blunder op zijn leeftijd. ‘Ik ben 75 jaar oud’, aldus Bush. Bekijk het hierboven.

In januari ontstond ophef in de VS toen president Biden zich schuldig had gemaakt aan het beledigen van een journalist terwijl de microfoon nog open stond. Biden is niet de enige president die een uitspraak deed die niet bedoeld was voor het publiek. Bekijk het in de video hieronder.