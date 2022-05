Ontgoochelde Caleb Ewan stapt uit de Giro

Vierde kans, vierde keer mis. Lotto-Soudal hoopte met Caleb Ewan (27) te scoren, maar de Australiër heeft zijn beste kaarten niet op zak. Hij verlaat de Giro via een achterdeur.

Woensdag was de aankomst gesneden koek voor Ewan, maar nog voor hij er echt kon uitkomen, staakte hij al zijn sprint. Bij Lotto-Soudal zagen ze er niet langer het nut van in om hem in deze ronde te houden.

Een dag voordien kwam Ewan als allerlaatste maar net binnen tijd aan in de rit naar Jesi, waarin slechts drie cols van vierde categorie zaten. Hij vroeg zelfs geen ploegmaats om hem op te wachten en had het achteraf over zijn ‘Giro from hell’. De sprintkans die er gisteren lag, moet hem nog net genoeg zuurstof hebben gegeven om door te zetten, maar net als in Visegrad, Balatonfüred en Scalea kon Ewan niet opboksen tegen de andere sprinters.

‘Hij zat nochtans goed in het wiel bij Arnaud Démare’, aldus ploegleider Marc Wauters. ‘Het is duidelijk dat hij de benen niet had. Voor de rustdag kon hij nog langer aanklampen dan Mark Cavendish, maar dinsdag was dat niet meer het geval en moest hij serieus gas geven om de tijdslimiet te halen. Daar was hij nog niet echt van hersteld.’

In overleg

Ewan maakte zelf vooraf al bekend dat hij de zware derde week aan zich zou laten voorbijgaan. In die optiek heeft het weinig zin voor de kwakkelende spurter om door te zetten. De enige sprintkans die zich binnenkort nog aandient, is de rit van vrijdag, maar daarin zit ook een klim van derde categorie, die meer dan tien kilometer lang is met een maximale stijgingsgraad van dertien procent.

Ewan (rechts) sprint tegen Démare. Foto: reuters

Kort samengevat: uit de Giro stappen is de beste optie voor Ewan, die zich beter op een van zijn volgende doelen focust. Lotto-Soudal hakte dan ook de knoop door en laat Ewan naar huis gaan.

Dat wou het team gisteravond nog niet officieel bevestigen, maar na lang beraad kwam het intern tot die beslissing. ‘Het heeft weinig zin dat hij zich helemaal leegrijdt’, geeft Wauters aan. ‘We bespreken het samen met de dokters en zijn trainer en nemen in overleg een beslissing.’ Ewan trekt er nu eventjes de stekker uit. Hij zal op 15 juni aan de start staan van de Baloise Belgium Tour als springplank naar de Tour.