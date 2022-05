Code geel door onweer in het land

Er worden donderdagochtend onweersbuien in het westen en het centrum van het land verwacht. In de namiddag verplaatst het onweer zich naar het oosten van België.

In West-Vlaanderen zorgden de onweersbuien al voor schade. Zo werd een woning in Desselgem vroeg in de ochtend getroffen door bliksem. Ook in Kortrijk deed een blikseminslag de stroom uitvallen in een huis, weet VRT.

Vooral in het oosten en het zuidoosten kunnen de onweersbuien pittig worden, met kans op hagel en rukwinden tot 70 kilometer per uur. De maxima liggen rond 19 graden aan zee, rond 25 graden in het centrum en rond 28 graden in de Kempen en de Gaume, zo verwacht het KMI.

Donderdagavond zijn er nog wat buien mogelijk in het oosten van het land. Daarna wordt het overal overwegend droog met opklaringen. ‘s Nachts wordt de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk weer groter. Op sommige plaatsen kan er ook mist gevormd worden, vooral in de Ardennen en de Kempen. De minima liggen in de buurt van 11 of 12 graden in het westen van het land en tussen 14 en 16 graden in het oosten.

Vrijdag ook onweer

Vrijdag wordt het snel wisselvallig met nieuwe onweersbuien die vanuit Frankrijk ons land aandoen. De neerslag kan op sommige plaatsen overvloedig zijn. Er is ook kans op hagel en zware windstoten. ‘s Namiddags wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden aan zee en 23 graden in de Kempen, met mogelijk een uitschieter tot 26 graden in de Gaume.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Vooral over het noorden en het oosten is er in de ochtend kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Zondag blijft het droog met veel zon en soms zwaarbewolkte perioden. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.