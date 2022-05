Frankfurt wint Europa League na penalty’s

Het Duitse Frankfurt heeft in de finale van de Europa League het Schotse Rangers FC geklopt. Na 90 minuten voetballen in Sevilla stond het 1-1, dankzij doelpunten van Joe Aribo voor Rangers en Rafael Borré voor Frankfurt. In de verlengingen slaagde geen van beide ploegen er nog in te scoren. In de penaltyreeks miste Aaron Ramsey, die in de slotfase werd ingebracht om een strafschop te nemen, voor Rangers. Bij Frankfurt bleef iedereen foutloos en zo gaat de beker mee naar Duitsland.

Finale van underdogs

Twee underdogs die stunten tegen grotere tegenstanders en zich zo plaatsen voor de finale van de Europa League. Het is hoe dan ook mooi verhaal binnen de voetbalwereld. De Rangers schakelden onder andere Dortmund en Leipzig uit, Frankfurt deed hetzelfde met Barcelona en West Ham. Maar helaas voor de neutrale voetballiefhebber was deze finale veel minder spectaculair dan de voorbije rondes.

Niet warm van eerste helft

Het mag dan wel dertig graden geweest zijn in Sevilla, de eerste helft was er niet bepaald eentje om warm van te worden. De intensiteit lag hoog, maar echt grote kansen werden er niet gecreëerd. De brilscore die aan de rust op het bord stond, was daar een logisch gevolg van.

Als er dan toch één team gevaarlijk was, dan was het Frankfurt. Hun rechtsachter Knauff kwam nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn schot werd gered door de 40-jarige McGregor. De Schotten toonden weinig creativitiet en konden Kevin Trapp op geen enkel moment in de problemen brengen.

Stuntelende verdedigers

Maar om op voorsprong te komen, hoef je geen kansen te creëren, bewezen de Schotten. Vlak na de rust verwerkte Sow een bal volledig verkeerd en stuurde hij zo Rangers-spits Joe Aribo de diepte in. Al was er toen nog geen man overboord, want Tuta (ex-Kortrijk) kon deze bal nog eenvoudig wegwerken. Maar de Braziliaanse verdediger struikelde en schonk Aribo zo de openingstreffer. Die nam dat cadeautje dankbaar in ontvangst en schoof de 0-1 langs McGregor.

Trapp houdt Frankfurt recht

Ook bij de Schotten werd er matig verdedigd. Kamada (ex-STVV) kon het geklungel van Gouldson niet afmaken, maar twee minuten later was de verdiende gelijkmaker wel een feit. Rafael Borré dook op als een duiveltje uit een doosje en tikte de voorzet van Kostic binnen. Bij de Rangers stond Gouldson er naar te kijken en kwam Bassey te laat.

Van een slotoffensief was er geen sprake. Ook invaller Sakala (ex-KV Oostende) kon daar niets aan veranderen. De kwaliteit van het spel lag al niet al te hoog en de vermoeidheid helpt dan niet. Al moegestreden trokken beide elftallen naar de verlengingen. Dat die niet veel om het lijf hadden, hoeft dan ook niet te verbazen. Al creëerden de rangers nog één grote kans, toen de vers ingevallen Roofe een bal goed teruglegde op Kent. Maar Trapp pakte uit met een fenomenale beenveeg en dus stond het ook na 120 minuten nog altijd gelijk.

Penalty’s moesten deze matige finale beslissen. Daarvoor was Aaron Ramsey speciaal ingebracht. En natuurlijk was het dan net hij die als enige miste. Frankfurt wint zo de Europa League en verzekert zich zo als elfde in de Bundesliga toch van Champions League-voetbal volgend seizoen.