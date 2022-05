Vakbonden VRT staken op dinsdag 31 mei

Het gemeenschappelijke vakbondsfront bij de VRT kondigt een staking aan op dinsdag 31 mei. Er komt een stakingspost en er worden acties verwacht tussen 10 en 13 uur. Dat meldt ACOD VRT woensdag.

‘We hebben de voorbije weken veel gepraat met het personeel en we voelden dat een grote actie noodzakelijk is’, zegt Wies Descheemaeker van ACOD VRT. Het is nog niet duidelijk wat de impact van de staking op de programmering zal zijn. ‘De oproep is net gelanceerd, het is nog te vroeg om een inschatting te maken’, zegt Descheemaeker.

Op 31 mei is er ook een nationale actiedag van de vakbonden bij de openbare diensten. Eind april kondigde de directie van de openbare omroep aan dat ze een transformatieplan wil doorvoeren. Er komt een kostenreductie en er wordt meer op digitalisering ingezet. De directie heeft daarbij meegedeeld dat er 116 naakte ontslagen zullen vallen. Vijftig natuurlijke vertrekkers (door pensioen bijvoorbeeld) zullen niet vervangen worden en de productie van de populaire soap Thuis wordt uitbesteed aan een privaat productiehuis.