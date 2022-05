Schröder verliest kantoor, pensioen mag hij houden

De Duitse meerderheidspartijen schrappen de privileges van oud-kanselier Gerhard Schröder. Zijn activiteiten binnen de Russische energiesector lagen al langer onder vuur.

Duitse belastingbetalers zullen maar liefst 400.000 euro per jaar minder moeten doneren aan de privileges van Ruslandversteher Schröder. Zijn kantoor in de Duitse Bondsdag verdwijnt onder impuls van het parlement. De kwestie werd donderdag al besproken in de begrotingscommissie. Tegen het eind van de week moet het kantoor effectief weg zijn.

Andere kanseliersprivileges, zoals bodyguards of een pensioen van ongeveer 8.300 euro per maand, houden wel stand. De drijvende kracht achter de maatregel is de Ampelkoalition van socialisten, liberalen en groenen.

Schröder, zelf van socialistische signatuur, ligt al langer onder vuur in eigen land en partij. Na zijn termijn als bondskanselier (1998-2005) vulde hij zijn pensioen rijkelijk aan via baantjes bij Russische energiegiganten zoals Rosneft, Nord Stream en Gazprom.

Die postjes hebben een grote impact op zijn visie over de Oekraïne-oorlog. Zo heeft hij moeite om de Russische inval in Oekraïne te veroordelen. In een bemiddelingspoging trok hij zelf naar Moskou om met Russisch president Vladimir Poetin te spreken.

Aan ‘mea culpa’ doet hij niet, zei hij achteraf aan de Amerikaanse krant New York Times. Zijn houding wordt hem in Berlijn niet in dank afgenomen.

Oppositie wilde verder gaan

Oppositiepartij CDU wilde nog verder gaan en Schröders pensioen schrappen. Maar dat was juridisch niet sluitend tegenover de grondwet, meenden de meerderheidspartijen. Bij de laatste regionale verkiezingen deden vooral de CDU en de Groenen het erg goed, terwijl de socialisten van Scholz verlies optekenden.

In het Europees Parlement riep de liberale fractie Renew op om het vizier te richten op Schröder bij een volgend rondje Europese sancties tegenover Rusland.