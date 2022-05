Donderdag onweersbuien in hele land

Het KMI heeft voor donderdag code geel afgekondigd voor heel België vanwege een vrij actieve onweerszone.

Donderdagochtend ligt het onweersgebied vooral over het westen van het land, in de namiddag verplaatst het zich naar de andere regio’s. Het wordt dan ook vaker droog in het westen en de kans op onweer neemt er af. In de loop van de avond wordt het ook droog in de rest van het land.

Tijdens de hevigste onweersbuien kunnen er neerslaghoeveelheden vallen van 10 tot 20 mm, waarbij ook rukwinden voorkomen tot 70 km per uur. Er is ook kans op hagel, vooral in het oosten.

Ook vrijdag voorspelt het KMI regen- of onweersbuien, waarvan sommige intens kunnen zijn, met hagel en rukwinden. In de namiddag wordt het droog in het westen, tegen de avond ook in het oosten. De temperatuur zal nog zo’n 22 graden bedragen in het centrum van het land, en zelfs 25 graden in het uiterste zuidoosten.

In het weekend wordt het dan gevoelig frisser, met maxima rond 21 graden. Het blijft dan wel meestal droog, met af en toe zon.