Paus Franciscus heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan toen hij met enkele gelovigen een praatje deed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Ze vroegen hoe het nog gesteld was met zijn knie, waarop hij antwoordde: ‘Weet je wat ik nodig heb voor mijn kniepijn? Een shot tequila’, grapte de paus. Of zijn dokters het daarmee eens zijn, is maar de vraag.

Paus Franciscus sukkelt al enkele weken met zware kniepijn. Vorige week verscheen hij voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar, maar wel in een rolstoel. Dinsdag had hij die niet nodig toen hij in zijn pausmobiel rondgereden werd op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Daar nam hij de tijd om met meerdere gelovigen te praten die hem daar toejuichten.