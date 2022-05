Schandalen duwen Trumpiaan Cawthorn van zitje in Amerikaans Congres

Donald Trump ziet zijn favoriet bij de Republikeinse voorverkiezingen in North Carolina verliezen. De omstreden Madison Cawthorn moest de duimen leggen voor Chuck Edwards na een aaneenschakeling van schandalen.

Het was een grote verrassing voor de aanhangers van Madison Cawthorn toen zijn woordvoerder meldde dat de strijdbijl begraven was. De Republikeinse keikop had zijn nederlaag toegegeven. Concurrent Chuck Edwards wist meer kiezers te overtuigen in de primary’s dan hem. Hij moet nu de Republikeinse eer hooghouden bij de verkiezingen in november. Hij zal het moeten opnemen tegen de Democratische Jasmine Beach-Ferrera.

Daarmee slaat Cawthorn een heel andere toon aan dan wat zijn kiezers van hem gewoon waren. Tot dusver toonde de 26-jarige ‘Trumpiaan’ zich ongenaakbaar. Een half uur voor hij de nederlaag toegaf, sprak hij nog over ‘een nipte race’, maar klonk hij zegezeker. Het eerste Congreslid met een geboortedatum uit de jaren 90, komt dan toch niet met alles weg. ‘A one term Congressman’, zo noemde de verslaggever van nieuwszender MSNBC hem.

Geplaagd door schandalen

De ultraconservatieve Cawthorn deinst niet terug voor controverse. Tijdens de oorlog in Oekraïne liet hij zich al opmerken door de Oekraïense president Volodimir Zelenski een ‘schurk’ te noemen. Hij werd tot twee keer toe betrapt met een wapen op een luchthaven en claimde dat Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden waarin hij zetelt, kampt met een alcoholverslaving.

Bij ons kwam Cawthorn op de radar nadat hij in een podcast een boekje had opengedaan over de extravagante levensstijl van Amerikaanse politici. Orgieën en cocaïne waren volgens hem alledaags.

Maar dat is nog lang niet alles wat op zijn kerfstok staat. Momenteel is het voor Cawthorn een komen en gaan bij rechtbanken. Dat heeft alles te maken met zijn rijgedrag waarbij de verkeersovertredingen zich in ijltempo opstapelden. Opvallend: Cawthorn belandde zelf in een rolstoel nadat hij verlamd was geraakt bij een verkeersongeval.

Ook voor zijn oerconservatief publiek maakte hij geen beste beurt. Hoewel hij er rotsvast van overtuigd is dat er één god en twee genders zijn, bracht nieuwswebsite Politico eind april enkele vakantiekiekjes van de man naar buiten. Daarop draagt hij lingerie tijdens een feestje. ‘Een spelletje terwijl ik op cruise was’, verdedigde Cawthorn zich. ‘Het dateert van voor ik zetelde in het Huis van Afgevaardigden.’

Zijn conservatieve standpunten en reeks schandalen maakten hem erg omstreden. Foto: via reuters

Victorie voor Trump

De voorverkiezing waarin Cawthorn verloor was lang niet de enige stembusslag in de Verenigde Staten. Zowel binnen de Democratische en Republikeinse partij deden kandidaten een gooi naar de kandidatuur om voor hun partij een Congreszitje te bekleden.

Binnen de Grand Old Party spande het tussen de aanhangers van Trump en de ‘klassieke’ Republikeinen. Die Trumpianen zijn zeker niet kansloos. In Pennsylvania bijvoorbeeld, trekt Doug Mastriano aan het langste eind. Hij echoot Trumps claims dat de presidentsverkiezingen in 2020 vervalst werden. Hij tekende zelfs present op de ‘Stop The Steal’-rally, waar Trump het startschot gaf voor de bestorming van het Capitool. Trump steunde openlijk zijn kandidatuur.

In de race naar een senaatszetel voor North Carolina zal voor de Republikeinen ook Ted Budd op de kieslijst prijken. Budd is doordrongen van het idee dat Trump de legitieme winnaar was van de presidentsverkiezingen in 2020.