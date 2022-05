Amadou Onana en Loïs Openda maken debuut bij Rode Duivels

Bondscoach Robert Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de volgende vier Nations League-wedstrijden. Onder hen Amadou Onana en Loïs Openda, die voor de eerste keer worden opgeroepen.

Bij de vorige interlandperiode kregen zij rust, maar spelers Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn nu wel van de partij. Met Amadou Onana en Loïs Openda zijn er ook twee debutanten bij. Openda maakt momenteel indruk bij Vitesse, op huurbasis van Club Brugge, terwijl Onana een vaste waarde is bij het Franse Lille OSC.

De 32-koppige selectie:

Doelmannen : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Strasbourg),

Verdedigers : Toby Alderweireld (Al Duhail), Jan Vertonghen (Benfica), Jason Denayer (Olympique Lyon), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Wout Faes (Reims), Arthur Theate (Bologna), Brandon Mechele (Club Brugge)

Flankspelers : Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Foket (Reims)

Middenvelders : Axel Witsel (Borussia Dortmund), Hans Vanaken (Club Brugge), Youri Tielemans (Leicester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Lille), Dennis Praet (Torino)

Aanvallers : Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Real Madrid), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Jérémy Doku (Stade Rennes), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Spitsen: Romelu Lukaku (Chelsea), Michy Batshuayi (Besiktas), Loïs Openda (Vitesse)

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking alleen nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Iets minder dan twee maanden later wordt in Qatar reeds het WK op gang getrapt. Vanwege de korte voorbereidingsperiode zullen er voordien amper oefeninterlands zijn. Meer dan een uitzwaaiwedstrijd op de Heizel of een korte campagne met bijbehorende oefeninterland in een van de Qatarese buurlanden zal niet mogelijk zijn, wat het belang van deze Nations League-campagne alleen maar doet toenemen. Het is daar dat de accenten voor het WK gelegd zullen worden en de potentiële WK-gangers zich in de gunst van de bondscoach moeten spelen.