Acteur en streetartkunstenaar Matthias Schoenaerts werkt aan een portret van Sanda Dia, de 20-jarige student die om het leven kwam tijdens een doopritueel. Er circuleren op sociale media al verschillende beelden van het werk, dat op de festivalweide van Werchter zal verrijzen. Op een van die filmpjes poseert Schoenaerts samen met de vader van Sanda voor het kunstwerk.

De acteur maakte een graffitikunstwerk van Sanda Dia op het terrein van Rock Werchter. Het werk maakt deel uit van de North West Walls, een containerconstructie van kunstenaar Arne Quinze. De torens vormen al enkele jaren een vast gegeven op de festivalweide van Rock Werchter. Elk jaar mogen streetartkunstenaars de containers als canvas gebruiken. Dit jaar strikte Arne Quinze kunstenaars Jabi Corte en Irene Lopez Leon (Spanje), Paola Delfin (Mexico), Frederica Furbelli (Italië), Alex Marksiov (Oekraïne) en Matthias Schoenaerts, alias Zenith.

Het is niet de eerste keer dat Schoenaerts zich laat inspireren door onrechtvaardigheid. In Parijs maakte hij eerder een groot graffitikunstwerk ter ere van George Floyd en Adama Traoré, beiden gestorven door politiegeweld. ‘Het zijn moeilijke tijden ... Er zit angst in het hart van heel wat mensen. We hebben elkaar allemaal nodig’, schreef Schoenaerts op Instagram onder foto’s van het immense werk.

Ook in Antwerpen verschenen al verschillende kunstwerken van hem. Een van die werken realiseerde hij op vraag van koning Filip en maakte deel uit van het artistiek project Art Reconnects Belgium van Bozar, dat met de hulp van kunstenaars de nationale feestdag op een andere manier wilde vieren. ‘De hand verwijst expliciet naar de onmenselijke praktijk van Belgische ambtenaren die burgers de handen afhakten wanneer ze zich verzetten,’ klonk het toen op zijn Instagram.