Hoera, belastingen betalen! Of niet?

Natuurlijk zuchten veel mensen bij het zien van de belastingbrief. En natuurlijk doet het pijn dat de helft van het loon naar vadertje staat gaat. Maar de gedachte in een welvarend land te leven, kan misschien troosten. En dat dankzij de belastingen.





Senior writer van de economieredactie Ruben Mooijman legt uit waarom belastingen betalen misschien zo slecht nog niet is, politiek redacteur Christof Vanschoubroek geeft een inkijk hoe politici het belastingsysteem proberen te verbeteren. Met economieredacteur Johan Rasking gaat het over de beroemde belastingbrief zelf.

