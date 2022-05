Chinees vliegtuig mogelijk met opzet gecrasht

Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal is de crash van het vliegtuig van China Eastern Airlines in maart mogelijk opzettelijk veroorzaakt.

Gegevens uit de zwarte doos zouden erop wijzen dat iemand in de cockpit van de Boeing 737-800 het toestel bewust heeft doen neerstorten op 21 maart. Dat meldt The Wall Street Journal. Er waren nog geen aanwijzingen gevonden dat technische defecten het vliegtuig zouden hebben neergehaald. De onderzoekers gingen daarom na of het een gevolg kon zijn van een opzettelijke handeling. Volgens analisten worden de meeste crashes veroorzaakt door een cocktail van menselijke en technische factoren.

De luchtvaartdienst van het Chinese ministerie van Vervoer CAAC liet op 11 april weten dat de speculatie van de opzettelijke crash ‘het publiek ernstig misleidde en het onderzoek verstoorde’. De Civil Aviation Administration of China (CAAC) voert samen met de Amerikaanse autoriteit voor transportveiligheid NTSB het onderzoek uit. Dat had Jennifer Homendy van de National Transportation Safety Board (NTSB) op 10 mei aangekondigd. Het kan volgens Chinese ambtenaren nog twee jaar duren om een eindrapport op te stellen over de oorzaken.

Dodelijkste vliegramp in 28 jaar

De Boeing van de luchtvaartmaatschappij China Eastern, die onderweg was van Kunming naar Guangzhou, stortte op 21 maart neer in de bergen van de regio Guangxi, gelegen in het zuiden van China. Volgens de autoriteiten reageerden de piloten niet meer op de oproepen van de luchtverkeersleiders toen het toestel plots snel begon te dalen. Alle 132 passagiers en de negen bemanningsleden kwamen om het leven. Het is daardoor de dodelijkste vliegramp op het vasteland van China in meer dan 28 jaar.

China Eastern besloot kort erna om alle Boeing 737-800 vliegtuigen aan de grond te houden, maar al in april werden de vluchten hervat. Daardoor worden nieuwe veiligheidsproblemen met het meest gebruikte model van Boeing uitgesloten. Ook Homendy wees erop dat in het onderzoek nog geen problemen waren gevonden die dringende actie vereisten.