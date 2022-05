Vooruit is dood, leve Viernulvier

Het kind heeft eindelijk een naam. Kunstencentrum Vooruit gaat verder door het leven als Viernulvier. Die naam heeft geen associatie meer met een politieke partij.

‘Uit de honderden namen maakte niets ons echt enthousiast,’ zei algemeen coördinator Franky Devos vanmorgen op een persconferentie waar het kunsthuis zijn nieuwe naam uit de doeken deed. ‘Het leek wel een zoektocht naar iets dat niet te vinden was. Error404 is de foutcode die je dan krijgt op het internet. Daar konden we wel iets mee.’

Met de naamswissel komt een einde aan een lange saga. Onder impuls van voorzitter Conner Rousseau, die ‘een breuk met de oude politiek’ wilde, vervelde SP.A in september 2020 tot Vooruit. De kunstorganisatie werd in snelheid gepakt en stond met de rug tegen de muur. Ondanks luid protest van onder meer UGent-rector Rik Vandewalle, oud-burgemeester Daniël Termont, marketing-experts en heel wat Gentenaars was het voor het huis ondenkbaar om dezelfde naam te houden als een politieke partij. Niet alleen omwille van de verwarring in de communicatie, het zou Viernulvier ook belemmeren om maatschappelijk standpunten in te nemen in haar artistieke programma, zo schreef Devos eerder in een opinie in deze krant.

Na verschillende bemiddelingsgesprekken sloot Devos met Vooruit een veelbesproken dading af waarmee ze het conflict beëindigden en Viernulvier officieel afstand nam van de naam. Het leverde het kunstencentrum veel kritiek op, maar veel andere opties waren er niet - de socialistische partij had Vooruit al laten registreren bij het Europees Bureau voor intellectuele Eigendom. Rousseau betaalde wel een fikse som voor de rebranding, al is dat wellicht een fractie van de middelen, tijd en energie die Viernulvier al in hun nieuwe merk heeft geïnvesteerd.

De zoektocht naar een nieuwe naam verliep moeizaam. Palas en Volxus, gekozen uit 3000 spontaan ingestuurde suggesties, kregen weinig bijval van het publiek, noch van de medewerkers. ‘De Vooruit’ zou geen verschil maken op sociale media en bij rankingmachines. In afwachting van de juiste smoel werd het Vooruit. Zo ging een jaar voorbij.