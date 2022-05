Inbraak in Brussels justitiepaleis

Er is woensdagochtend ingebroken in het Brusselse justitiepaleis. Dat melden de Brusselse lokale politie en het Brusselse parket.

Of er iets gestolen is, is nog niet duidelijk, wel is er op verschillende plaatsen in het paleis flink wat materiële schade aangericht. Politie en parket geven voorlopig geen commentaar.

Volgens informatie die het persagentschap Belga ter plaatse kon inwinnen, zouden de daders binnengedrongen zijn via één van de grote trappen aan de voorzijde van het gebouw en op de eerste verdieping de ruit van een deur hebben ingeslagen. Aan een trap tussen de eerste en de tweede verdieping is een andere ruit vernield, en aan de burgerlijke griffie van het hof van beroep, ook op de eerste verdieping, is een binnenruit vernield.

Nog op de eerste verdieping, vlak bij de bureaus van de Nederlandstalige en Franstalige balies van de orde van advocaten, is een brandblusser van de muur gerukt. Later op de dag zou het parket meer uitleg geven.

Door de inbraak opende het justitiepaleis woensdagochtend pas om 09.00 uur de deuren voor het publiek. Daardoor stond er woensdagochtend een lange wachtrij aan de ingang. De zittingen in het gebouw zijn met vertraging begonnen.