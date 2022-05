Finland en Zweden hebben Navo-aanvraag ingediend

De ambassadeurs van Finland en Zweden hebben officieel gevraagd lid te worden van de Navo. ‘Een goede dag voor de Navo’.

‘Het is een goede dag voor de Navo’, zo reageerde Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, zonet tijdens de overhandiging van de officiële aanvraag van Finland en Zweden om lid te worden. Hij noemde de twee landen de ‘nauwste partners van de Navo’. Met de aanvraag – die volgt op de Russische invasie in Oekraïne – komt een einde aan hun jarenlange neutraliteit. Het is nu aan de raad van de Navo om zich over de aanspraak uit te spreken.

Alle ogen zijn daarbij op Turkije gericht, die eerder te kennen gaf geen voorstander te zijn van de toetreding van Finland en Zweden tot de Navo. Alle 30 huidige Navo-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen.

In Zweden had minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde dinsdagochtend de Zweedse aanvraag ondertekend. Haar Finse ambtsgenoot Pekka Haavisto ondertekende de Finse aanvraag dinsdag in de vooravond. Eerder op de dag had het Finse parlement met een overweldigende meerderheid gestemd voor een aanvraag voor het Navo-lidmaatschap.