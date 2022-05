Temperaturen tot 28 graden woensdag, weekend wordt frisser

Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af woensdag. Er is een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima in het binnenland variëren van 24 tot 28 graden, aan zee schommelen die rond 20 graden.

Woensdagavond is het droog met opklaringen. In de loop van de nacht stijgt de kans op enkele regen en -onweersbuien in het westen. De minima schommelen tussen 16 en 19 graden.

Donderdag en vrijdag wordt het wisselvallig met regen- en onweersbuien. Donderdag lopen de maxima op tot 27 graden, vrijdag tot 24 graden.

Zaterdag wordt het frisser met maxima rond 21 graden en is het meestal droog. Ook zondag blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele onweersbuien of wat regen. De maxima variëren van 18 tot 24 graden. Dinsdag tot slot blijft het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat neerslag. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden.