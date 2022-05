Liverpool wint ook met veredeld B-elftal en nadert weer tot op één punt van Manchester City

Liverpool is opnieuw tot op één punt van leider Manchester City genaderd. The Reds wonnen dinsdagavond met een veredeld B-elftal op het veld van Southampton met 1-2. Het wordt komende zondag op de laatste speeldag van de Premier League nog razend spannend.

Het was even slikken voor al wie Liverpool een warm hart toedraagt toen de club dinsdagavond de opstelling voor de wedstrijd op het veld van Southampton bekendmaakte. Géén Sadio Mané, Mohamed Salah of Virgil Van Dijk te bespeuren, zelfs niet op de bank. En dat terwijl Liverpool niet mocht verliezen om nog kans te maken op de titel. Salah en Van Dijk kampten na de FA Cup-finale van zaterdag tegen Chelsea met lichte blessures, de reden voor de afwezigheid van Mané is nog steeds onduidelijk.

De wedstrijd begon ook slecht voor Liverpool. Na 13 minuten scoorde Nathan Redmond de openingstreffer voor Southampton. Zijn trap werd nog gedevieerd, maar ging toch lekker binnen. Liverpool-coach Jürgen Klopp zag voorafgaand een fout op Diogo Jota en was daar razend om, de VAR greep niet in.

De gelijkmaker van Roberto Firmino werd dik vijf minuten later nog (terecht) afgekeurd voor buitenspel, maar iets voor het halfuur zorgde Takumi Minamino voor de verdiende 1-1. In de tweede helft drukte Liverpool stevig door, al moest de winnende treffer wel van een stilstaande fase komen. Het was de Kameroense verdediger Joël Matip die de 1-2 tegen de touwen kopte.

Quadruple

De titelstrijd blijft dus spannend tot op de allerlaatste speeldag. Zondag neemt Liverpool het in eigen huis op tegen Wolverhampton, leider Manchester City - dat één punt meer telt - speelt thuis tegen Aston Villa. Liverpool telt 89 punten, City 90.

Met nog twee wedstrijden (één Premier League-wedstrijd en de finale van de Champions League) te gaan dit seizoen is Liverpool nog steeds in de running om vier prijzen te pakken. Ongeacht de uitkomst van die matchen is dat bijzonder knap.