Wordt Spanje eerste Europese land met menstruatieverlof?

De Spaanse regering heeft een wetsontwerp voor­gesteld voor een ‘menstruatie­verlof’ voor vrouwen die lijden onder pijnlijke maandstonden. Dat is een primeur in Europa. De overheid zal de tijdelijke werk­onderbreking integraal financieren, kondigde minister van ­Gelijkheid Irene Montero (Podemos) aan. ‘Menstruatie zal geen taboe meer zijn. Het is gedaan met gaan werken met pijn.’ De minister gaf aan dat het ziektebriefje, dat ondertekend moet worden door een arts, geen limiet zal hebben. Een eerdere versie van de wet had het over maximaal vijf dagen werkonderbreking.