Beseft het Kremlin dat het tijd wordt dat de Russische bevolking begint in te zien dat de oorlog met Oekraïne nog lang kan duren? Feit is dat een kolonel op rust op de Russische staatstelevisie een ongemakkelijke waarheid mocht vertellen.

Het was een merkwaardig stukje televisie, maandagavond op de Russische staatszender Rossiya-1. 60 minuten is er een van de drukst bekeken debatprogramma’s. Zoals de meeste presentatoren is de gastvrouw ...