Jesse Hughes, de zanger van de Amerikaanse rockgroep Eagles of Death Metal, getuigde dinsdag op het proces in Parijs over de aanslag in de Bataclan. ‘Ik heb de arme zielen die hier terechtstaan vergeven’, zei hij

Twee bandleden van de Amerikaanse rockgroep Eagles of Death Metal - Jesse Hughes en ex-gitarist Eden Galindo- getuigden op het proces over de aanslagen van 13 november in Parijs. Het was tijdens het concert van Eagles of Death Metal dat zwaarbewapende terroristen op 13 november 2015 de concertzaal Bataclan binnendrongen en het vuur openden.

Hughes en Galindo waren volgens de Franse nieuwssite LCI allebei gekleed in een zwart pak en konden vaak hun tranen niet onderdrukken. Galindo herinnerde zich naar eigen zeggen vooral nog de verwarring die volgde na de schoten. ‘Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik dacht dat het geluidssysteem misschien aan het ontploffen was.’

Paniek

Galindo herinnert zich nog de paniekerige gezichten van de fans op de eerste rij, die nog niet wisten wat er achteraan in de zaal aan de hand was. ‘Ik dacht dat het zou stoppen, maar het stopte niet. We zijn allemaal op mekaar gaan liggen op het podium.’ De band zelf kon uiteindelijk wegvluchten via de coulissen. Galindo en Hughes haastten zich om de vriendin van Hughes te zoeken die nog in de artiestenloge zat. Daarna renden ze weg van de Bataclan. ‘We renden, maar wisten niet waar we waren’, zo getuigde Galindo.

Uiteindelijk sprongen ze in een taxi die hen naar het politiecommissariaat bracht, vertelde hij. Daar troffen ze andere concertgangers aan, besmeurd met bloed, die ook hulp waren komen zoeken. ‘Ik zal nooit meer dezelfde zijn’, zei Galindo, met gebogen hoofd. Hij draaide zich naar de slachtoffers en zei : ‘Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jullie denk.’

Jesse Hughes vertelde dat hij tijdens het concert onmiddellijk besefte dat er geschoten werd. ‘Ik ben opgegroeid in de woestijn in Californië. Ik herken geweerschoten.’ Hughes verloor die avond een persoonlijke vriend, Nick Alexander, die de t-shirts van de groep verkocht. ‘Maar in mijn beleving zijn alle mensen die op het concert aanwezig waren mijn vrienden. Ik ben die avond negentig vrienden verloren’, aldus Hughes.

Fans

Hughes durfde lange tijd niet meer op te treden. ‘Ik voelde me als de kaas die de muizen zou aantrekken. Ik was bang dat het opnieuw zou gebeuren. ’

Na zijn getuigenis nam een diep ontroerde Jesse Hughes volgens Franse media verschillende van zijn fans in de armen. Ze waren met velen opgedaagd voor zijn getuigenis op het assisenproces. ‘De daders wilden de muziek, of de joie de vivre, het zwijgen opleggen’, zegt de frontman van de groep. ‘Maar ze hebben gefaald.’ Naar eigen zeggen heeft Hughes de terroristen wel kunnen vergeven voor de gruwel. ‘Ik ben een christen. Ik bid voor hen en voor hun zielen’, zo zei de zanger. Hughes eindigde zijn getuigenis met een citaat van rocklegende Ozzy Osbourne: You can't kill rock-'n-roll.