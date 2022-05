Girmay krijgt kurk van prosecco in oog na ritwinst

Biniam Girmay is na de podiumceremonie van de tiende etappe in de Ronde van Italië overgebracht naar het ziekenhuis. De ritwinnaar kreeg bij het ontkurken van de fles prosecco de kurk in zijn oog.

Volgens Eurosport kon hij niet zien uit zijn linkeroog en werd het zekere voor het onzekere genomen door zijn team Intermarché-Wanty-Gobert. Hij deed geen interviews, maar stapte in de ambulance.

???????? | Oei, het ging al een paar keer bijna mis en nu krijgt Girmay een kurk in zijn oog bij het openen van de champagne. Hij heeft er echt veel last van! ?????? #Giro



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/HxFM2JkfIx — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2022

Eerder lieten onder meer Mathieu van der Poel en Koen Bouwman de kurk al in hun gezicht ontploffen, maar zij bleven ongedeerd.

Voor Girmay was het na tal van ereplaatsen zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. De 22-jarige Eritreeër haalde het in Jesi voor Mathieu van der Poel en Vincenzo Albanese.