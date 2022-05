Finland en Zweden doen woensdag formele aanvraag Navo-lidmaatschap

Finland en Zweden zullen woensdag gezamenlijk hun lidmaatschap bij de Navo formeel aanvragen. Dat hebben de Zweedse premier Magdalena Andersson en de Finse president Sauli Niinistö in Stockholm aangekondigd.

‘Ik ben blij dat we dezelfde weg zijn ingeslagen en dat we dit samen kunnen doen’, verklaarde Andersson op de persconferentie, bij het staatsbezoek van Niinistö aan Zweden.

In Zweden had minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde dinsdagochtend de Zweedse aanvraag ondertekend. Haar Finse ambtsgenoot Pekka Haavisto ondertekende de Finse aanvraag dinsdag in de vooravond. Eerder op de dag had het Finse parlement met een overweldigende meerderheid gestemd voor een aanvraag voor het Navo-lidmaatschap.

Met de aanvraag - die volgt op de Russische invasie in Oekraïne - komt een einde aan hun jarenlange neutraliteit. Alle huidige 30 Navo-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al laten weten gekant te zijn tegen het Finse en Zweedse lidmaatschap. Later deze week vindt daarover nog diplomatiek overleg plaats tussen beide kandidaat-lidstaten en Turkije.

Donderdag gaan Andersson en Niinistö naar Washington, voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden, zo heeft het Witte Huis eerder aangekondigd.