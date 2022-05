Girmay klopt Van der Poel in indrukwekkende sprint

Biniam Girmay heeft de tiende rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 22-jarige Eritreeër haalde het in Jesi voor Mathieu van der Poel en Vincenzo Albanese. Voor Girmay is het na tal van ereplaatsen zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde.

In Jesi sprintte een selecte groep voor de dagzege nadat de selectie was gebeurd op de Monsano, het laatste klimmetje van de dag. Daar werd het kaf van het koren gescheiden. In de spurt zelf stond er geen maat op Biniam Girmay. Van der Poel probeerde hem nog bij te benen, maar op 25 meter van de streep wist de Nederlander dat hij verloren had. En daarmee haalde Girmay ook zijn gram, want na de zaterdagrit in Napels reageerde MVDP maar schamper omdat de Eritreeër van Intermarché – Wanty Gobert naar het gevoel van de Nederlander veel te lang zijn wiel viseerde, waardoor het groepje met Thomas De Gendt voor de zege spurtte.

Mathieu van der Poel liet vol in de finale direct in zijn kaarten kijken, want met vier van Alpecin-Fenix (Bayer, Krieger, Oldani en De Bondt) voor MVDP uit stoven ze voorin het peloton naar de voet van de 4,2 kilometer lange heuvel die gemiddeld 4,2 procent stijgt. Alleen waren de klassementsrenners ook niet van plan om averij op te lopen. Ineos-Grenadiers nam op de klim zelf de regie over met de tandem Sivakov-Carapaz, waarbij de deur achterin open stond en het ook voor Arnaud Démare te snel ging.

Alessandro Covi ging op 9,2 km op zoek naar een eerste Italiaanse dagzege, maar ook voor hem was het een maat voor niets. Ook al omdat Intermarché – Wanty-Gobert alomtegenwoordig was in de kopgroep.

De vlucht van de dag strandde op 21 km van de Viale della Vittoria in Jesi. Het spel om de ritzege in de tiende etappe begon al op 33 km. Toen ging Christopher-Juul Jensen voor de tweede keer in de tegenaanval. Helaas had hij met Dries De Bondt (in functie van Mathieu van der Poel) en Lorenzo Rota (voor Biniam Girmay) twee waakhonden mee. Voorin had Alessandro De Marchi ondertussen al zijn medevluchters Bais en Lawrence Naesen van zich afgeschud, maar toen hij aan zijn solootje begon, had de 35-jarige Italiaan maar één minuut voorsprong meer op het jagende peloton. Uiteindelijk zou Alessandro De Marchi 171 km voorop rijden.

Wie reed zich in de kijker?

De onvermijdelijke Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli) opnieuw. Samen met Lawrence Naesen en Alessandro De Marchi moest de offensieve Italiaan tien kilometer lang boksen vooraleer het peloton op de vlakke wegen langs de Adriatische Zee overging tot cruise control. Alpecin-Fenix en Lotto-Soudal menden de grote groep die na dertig kilometer al tegen een achterstand van dik zes minuten aan keek.

Mattia Bais mocht in Civitanova Marche van de twee Worldtourrenners voorin de punten voor de tussenspurt oprapen. In het peloton was Giacomo Nizzolo de snelste, vóór Arnaud Démare en Biniam Girmay. Omdat er bij de finish slechts 25 punten te verdelen vielen voor de winnaar, was de Franse sprinter van Groupama-FDJ al halfweg zeker dat hij nog een dag langer in de ‘maglia ciclamino’ blijft.

Eenmaal de weg begon te golven, opende Christopher-Juul Jensen (BikeExchange-Jayco) op een terrein waarin de laatste 94 kilometer nog meer dan 1700 meter moesten overwonnen worden. Op de Colle dell’Infinito in Recanati, op dik 70 km van de finish, trok eveneens David De la Cruz (Astana) in de tegenaanval, maar hij moest vooral vaststellen dat hij niet de man is die Michele Scarponi in Jesi zou eren.

Wat deden de favorieten?

Laten we het over de sprinters hebben: Caleb Ewan loste al onmiddellijk op de eerste heuvel in De Marken, samen met Roger Kluge. Op de Colle dell’Infinito moest ook Mark Cavendish de rol lossen terwijl Arnaud Démare na die klip fluitend in de kop van het peloton reed.

En dan waren er de klassementsrenners: Richard Carapaz viel na de eerste beklimming, maar de kopman van Ineos-Grenadiers kwam snel terug in het peloton, al zag je wel de sporen van een val. Door voor de finale opnieuw van fiets te wisselen reed hij een tweede keer achter de grote horde aan.

Mathieu van der Poel was de volgende die pech had toen er iets in zijn versnellingsapparaat draaide en hij op 55,5 km door de fietswissel ineens een minuut achter op het peloton reed en door Montevano vloog om zijn positie opnieuw in te nemen.

Simon Yates nam de start, ondanks de pijnlijke rechterknie. De kopman van BikeExhange-Jayco is zondag uit het klassement gegleden en focust zich nu op dagzeges. Al heeft hij met de tijdritzege in Budapest al één streepje op zijn teller.

Wat deden de Belgen?

Lawrence Naesen reed zich een tweede keer in de kijker. De jongere broer van Oliver liet zich ook al opmerken op de slothelling van de door Mathieu van der Poel gewonnen openingsrit in Hongarije.

Dinsdagmiddag stortte hij zich al na 5 km in de aanval, samen met Mattia Bais en Alessandro De Marchi. In eerste instantie wou Naesens ploegmaat Nans Peters op pad gaan, maar daar stak Thomas De Gendt een stokje voor. Samen met Senne Leysen (Alpecin-Fenix) en een controleur van Intermarché – Wanty Gobert waakten ze erover dat het ontsnapte trio geen uitzichtloze grote voorsprong bijeen fietste. Want het ging hard hoor: het eerste uur werden 46,8 kilometer afgelegd. Eenmaal duidelijk was dat Ewan geen kans maakte, besloot Lotto-Soudal de jacht op de drie vluchters te staken.

Verder nog iets dat u moet weten?

De passage in Filottrano was indrukwekkend. De Giro trok tussen rijen volk door. Het was daar dat ex-Girowinnaar Michele Scarponi leefde en ook dik vijf jaar geleden verongelukte toen hij op training werd aangereden door een auto.

Juanpe López begon in Pescara aan zijn zesde dag in de roze leiderstrui. De Spanjaard van Trek-Segafredo is ook in West-Vlaanderen geen volslagen onbekende want als junior bij de Fondación Contador was hij zeven jaar geleden nog gastrenner bij de Tieltse Renners, de ondertussen gestopte jeugdclub die als bekendste jeugdrenner de betreurde wereldkampioen juniores tijdrijden Igor Decraene had. López ging in het eerste gedeelte van de etappe ook praten met Sam Oomen naar wie hij zondag uit pure frustratie een bidon gooide in de beklimming van de Blockhaus nadat de leider viel. Puur voor de gein deed Oomen alsof ook hij een drinkbus naar de Spanjaard zou gooien. Het incident is dus gesloten.