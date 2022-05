Onze reporter in Oekraïne, Corry Hancké, heeft in Kiev gesproken met Petro Porosjenko. De voormalige president van Oekraïne heeft nooit een goede relatie met Poetin opgebouwd en daar vertelt hij onder meer over in dit exclusieve interview met onze krant. Bekijk een deel van het gesprek in de video hierboven. Lees woensdag het volledige interview in de krant.