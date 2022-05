NMBS plant nationale staking op 31 mei

Er komt op 31 mei een nationale actiedag in de openbare diensten. Die actie gaat gepaard met een nationale stakingsaanzegging voor die dag bij het spoor en in het onderwijs, meldt de socialistische overheidsvakbond ACOD . De actie is gericht tegen de ‘algemene malaise’ in de overheidssector, klinkt het.

De drie overheidsvakbonden gaan op 31 mei actie voeren voor ‘meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen’, klinkt het bij ACOD. De socialistische overheidsvakbond kondigde alvast stakingen aan bij het spoor en in het onderwijs.

Of ook de christelijke en liberale vakbonden gaan staken in het onderwijs is nog niet duidelijk. Zij dienden (nog) geen nationale stakingsaanzegging in, maar in bepaalde sectoren kunnen wel stakingen plaatsvinden.