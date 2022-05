Vergeet de klassieke lessen aardrijkskunde. Binnen het katholiek onderwijs vervelt het vak in de tweede graad secundair tot een ‘klimaatvak’. ‘Leerlingen moeten beslagen over de uitdagingen kunnen nadenken’, zegt geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven).

In hartje Brussel komen vandaag leerkrachten aardrijkskunde uit heel Vlaanderen samen om te spreken over de toekomst van hun vak. Daarin leerden generaties jongvolwassenen over gesteenten, vulkanen, rivieren ...