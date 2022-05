Iran dreigt met executie, waarom is Djalali speelbal van het regime?

Van de ene op de andere dag veranderde het leven van Ahmadreza Djalali in een nachtmerrie. In 2016 werd de professor op een snelweg tussen Teheran en Karaj tot stoppen gebracht, en sindsdien zit hij in de Iraanse cel. Hij wordt beschuldigd van spionage en is al jaren de speelbal van het regime.





Nu kondigt Iran aan dat Djalali ten laatste op 21 mei geëxecuteerd wordt. Gijzelingen behoren tot de kern van het Iraanse regime, ze proberen zo druk te zetten op Westerse landen. Werkt dat? En is er nog hoop voor Djalali? Binnenlandjournalist Stijn Cools legt de zaak-Djalali uit, en we spraken met Wies De Graeve van Amnesty International, en Vida Mehrannia, de vrouw van Ahmadreza Djalali.

