Voor de derde keer op rij is Club Brugge kampioen. Moeten we ons stilaan zorgen maken over de spankracht in onze competitie? ‘Neen’, zeggen sporteconomen in koor. ‘Een Bayern-scenario moeten we niet vrezen.’

‘Too good for this country’, postte Noa Lang op Instagram na het binnenhalen van de titel. Het is de achttiende voor Club Brugge, maar vooral de derde op rij en de vijfde in zeven jaar. ‘Hegemonie’ heet ...