Omstreden Nederlandse talkshow ‘Vandaag inside’ breekt kijkcijferrecord bij terugkeer

De terugkeer van Vandaag inside heeft maandagavond bijna 1,5 miljoen kijkers gelokt. De omstreden talkshow staat daarmee op de tweede plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag. Enkel het NOS Journaal (met ruim 1,7 miljoen kijkers) werd nog beter bekeken.

Vandaag inside keerde maandag na twee weken terug op televisie. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten eind april te stoppen, nadat er ophef was ontstaan over uitspraken van Derksen. De voetbalanalist had gezegd dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Derksen herriep later zijn verhaal, en zei dat er toch geen penetratie had plaatsgevonden.

Derksen wilde geen excuses aanbieden, waarna het programma werd stopgezet. Na gesprekken met producent Talpa besloten de heren echter toch door te gaan met het programma.

Vandaag inside is de grote hit van zender SBS6. Veronica inside, zoals het programma vroeger heette, trok in 2019, 2020, en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is Vandaag inside dagelijks te zien op SBS6, en ligt het gemiddelde aantal kijkers tussen de 800.000 en 900.000. De aflevering van 29 april, toen Derksen, Genee en Van der Gijp aangaven te zullen stoppen vanwege de commotie, trok ruim 1,3 miljoen kijkers.