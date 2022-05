Red Flame Marie Minnaert ruilt Club YLA in voor Anderlecht

Red Flame Marie Minnaert verlaat Club YLA en maakt een transfer naar landskampioen Anderlecht, zo heeft de club bekendgemaakt.

De 23-jarige aanvallende middenvelder krijgt de jongste maanden steeds vaker haar kans bij de Red Flames. Ze telt intussen al meer dan twintig caps en zit ook in de preselectie voor het EK komende zomer in Engeland. Ook bij Club Brugge, dat vierde eindigde in de competitie, werkte ze geen onopgemerkt seizoen af en scoorde ze tien keer. Voor Minnaert is de transfer naar Anderlecht een stap hogerop. Ze tekent er een contract van twee jaar.