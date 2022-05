Na 82 dagen worden soldaten uit de fabriek in de zwaarbelegerde havenstad Marioepol geëvacueerd. ‘We hebben onze helden levend nodig.’

Liggend op brancards, of zittend als ze niet zwaargewond zijn, werden meer dan 260 Oekraïense soldaten geëvacueerd uit de zwaarbelegerde Azov-staalfabriek in Marioepol. 82 dagen hielden de soldaten van het Azovregiment stand in de havenstad. De fabriek was het laatste bolwerk in de stad dat nog niet in Russische handen was gevallen. Vanuit het Oekraïense leger kwam de boodschap dat de soldaten die de staalfabriek verdedigden ‘hun missie volbracht hadden’.

De Oekraïense viceminister van Defensie, Hanna Maliar, gaf maandagavond al te kennen dat 52 zwaargewonde soldaten geëvacueerd zouden worden naar een ziekenhuis in Novoazovsk. 256 anderen zouden volgens internationaal persagentschap Reuters geëvacueerd zijn via een corridor naar Olenivka. De viceminister sprak van een ‘uitwisseling’. Wat die ruil precies inhoudt, is momenteel nog niet bekend.

Hoeveel soldaten er nog in de fabriek zijn, is niet duidelijk. Geschat wordt dat er in totaal zo’n 600 manschappen in de fabriek zouden zijn. De weigering van het regiment om zich over te geven na verschillende aanmaningen van Russische zijde, is symbolisch geworden voor veel Oekraïners voor de strijd tegen het Russische leger.

De leden van het Azovregiment worden aan Oekraïense zijde als helden gezien. Daarom moeten er nu zo veel mogelijk gered worden. Dat blijkt ook uit de verklaring van de Oekraïense president Volodimir Zelenski: ‘We hopen het leven van onze jongens te redden’, klonk het in zijn dagelijkse verklaring. ‘Ik wil benadrukken dat Oekraïne zijn helden levend nodig heeft.’ De president noemt het een kwestie van principe.

De evacuatie markeert het einde van de langste en misschien wel bloedigste slag in Oekraïne tot dusver. Het is ook een opdoffer voor Oekraïne. De stad ligt in puin en is in handen van het Russische leger. Volgens Oekraïense bronnen die niet konden worden geverifieerd, zijn er tienduizenden omgekomen.