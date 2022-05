De federale regering krijgt vanmiddag de arbeidsdeal weer op haar bord, nadat werkgevers en vakbonden het nergens over eens zijn geraakt. De PS zal alvast aanpassingen voorstellen, waardoor het hele debat opnieuw geopend dreigt te worden.

‘Op de intro na zijn we het echt nergens over eens geraakt’, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB. Werkgevers en vakbonden, samen vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad (NAR), hadden ...